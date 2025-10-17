17日朝、津南町の国道で道路が12メートルにわたって崩れ、車が道路下の谷に転落する事故がありました。運転していた男性は自ら通報し、命に別条はありませんでしたが、県は16日の雨で地盤がゆるんだのが原因とみて復旧を急いでいます。現場は津南町前倉の国道405号です。道路を管理する県などによりますと、17日午前6時ごろ、76歳の男性が乗った車が道路下の谷に向かって約50メートル転落しました。車の自動通報システ