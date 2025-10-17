NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」の「Leminoプレミアム」（月額980円）で、欧州を代表するサッカー大会「UEFAチャンピオンズリーグ」の配信を10月22日に開始する。 「Lemino」では、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24時から配信する。 試