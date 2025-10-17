9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、ROAR ver. のコンセプト動画とコンセプト写真が公開された。【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAM&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決まっている。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデ