¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëFRIDAY UNITED¤Ç¤¹¡£J3¥êー¥°¤â»Ä¤ê7»î¹ç¡£J2¼«Æ°¾º³ÊÏÈ¤Î2°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤¹3°Ì¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢18Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç12°Ì¤ÎÄ»¼è¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àá¤ÎËÌ¶å½£Àï¤Ç¡¢J½é¥´ー¥ë¤ò¾å¤²¤¿¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ðÍÕÁª¼ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï¿­¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ê°ðÍÕ½¤ÅÚ¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡ÖËèÆü¤ÎÎý½¬¤Ë¤·¤«Åú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½