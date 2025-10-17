◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハムの先発・伊藤大海投手が５回まで被安打４、無四球、無失点で試合をつくった。第２戦の試合後に「いつも通り平常心でマウンドに上がりたいです。まずいいメンタルで試合に入れるようにしたい」とコメントした通り、落ち着いて序盤に臨んだ。１５０キロ超の速球、スプリット、スイーパ