人形町で行列ができる鳥料理専門店「玉ひで」(東京都中央区)が、2022年から行ってきた改修工事を終え、10月19日リニューアルオープンする。今や国民食ともいえる「親子丼」、実はこの玉ひでが発祥の店で5代目女将が1891年に考案したもの。「元祖親子丼」はどんな味なのだろうか。○靴を脱がないテーブル席へ! リニューアル後の玉ひでの内装は?玉ひでの入口改修工事は2022年より約3年半かけて行われていた。以前とは異なり、リニュ