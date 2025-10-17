サイバー攻撃によるアサヒグループホールディングスのシステム障害の影響が、お歳暮ギフトにも広がっています。アサヒビールは、サイバー攻撃によるシステム障害の影響で、2025年のお歳暮ギフトをスーパードライの3商品に限って販売します。アサヒの出荷が一部にとどまる中、ほかのビール会社には想定を上回る注文がきていて、サントリーやサッポロは安定供給を目指すため、お歳暮ギフトの一部商品の発売を休止し種類を絞って販売