『プレデター』シリーズ最新作として大注目の『プレデター：バッドランド』が、2025年11月7日より世界同時公開となる。 1987年の記念すべき第1目から、高度な科学技術を駆使した宇宙最凶の戦士プレデターと人類の死闘を描き、その唯一無二の世界観でファンを魅了し続けてきた人気シリーズ。本作ではシリーズ初、プレデターを主人公として描く新章が始動する。 ©2025 20th Century