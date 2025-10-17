九州で唯一のプロのオーケストラ、九州交響楽団が17日、来年度のプログラムを発表しました。 会見を開いた九州交響楽団は、来年度、「色彩」をテーマに定期演奏会を行うなど、県内外で合わせて29公演実施する予定だと発表しました。これまでは週末を中心に公演していましたが、新たな試みとして平日午後の演奏会を開くということです。また、子どもにもプロの音楽を楽しんでもらおうと、年齢制限のない演奏会も予定