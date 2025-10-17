メ～テレ（名古屋テレビ） 福井県で行われていた将棋の竜王戦七番勝負の第2局は、永世竜王の資格獲得がかかる藤井聡太七冠が勝ち、開幕2連勝です。 藤井七冠は竜王戦4連覇中で今期、竜王のタイトルを防衛すると永世竜王の資格を獲得します。 福井県のあわら温泉で行われた竜王戦第2局は、17日午前9時に藤井七冠の封じ手が読み上げられ、2日目の対局が始まりました。 果敢に攻め込んだ佐々木八段でしたが藤井七冠に