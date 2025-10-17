メ～テレ（名古屋テレビ） 毎年恒例「なばなの里」のイルミネーション。今年のテーマは黄金の国「ジパング」です。 三重県桑名市の「なばなの里イルミネーション」が18日から始まります。 メイン会場でまず目に飛び込んでくるのは高さ35ｍの金色に輝く富士山です。 黄金の国「ジパング」をテーマに、葛飾北斎などの浮世絵の作品が登場するシーンも。フォトスポットに置かれた巨大な