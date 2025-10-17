ホンダが“原付二種”の「新スーパーカブ」発表！ホンダは2025年10月16日、ロングセラーモデル「スーパーカブ110シリーズ」のカラーバリエーションを変更と新価格を発表しました。ホンダが“原付二種”の「新スーパーカブ」発表！（クロスカブ110・くまモン バージョン）スーパーカブは、1958年に初代モデルが誕生した、ホンダの伝統的なビジネスおよびレジャー用バイク。【画像】超カッコイイ！ これが「新スーパーカブ」です