■どうなる吉野川の釣り 全国でも有数の一級河川、吉野川。30センチを超える尺鮎が釣れるとあって、全国から釣り人が訪れます。（釣り人）「他で釣れないような大きいサイズが本流でドカンと来るんで、アドレナリンがすごいことになります」 しかし、この吉野川で今、アユなどの漁業権が取り消される可能性が出てきています。一体どんな影響があるのでしょうか。 （小玉アナウンサー）「きょうは、吉野川で起きてい