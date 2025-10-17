インフルエンザの感染者数が8週連続で増える中、“痛くない予防接種”が、いま注目されています。今シーズンから接種費用の助成を始めた自治体もありますが、そもそもどういうワクチンなのでしょうか。【写真を見る】鼻にスプレーする“痛くない予防接種”「フルミスト」インフル“痛くない予防接種”とは？東京・港区の小児科の待合室には、“不安げな子どもたち”の姿がありました。小学2年生「痛かった…（Q.泣いちゃった？）う