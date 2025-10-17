今年8月、富山市に住む80代の女性から現金120万円をだまし取った疑いで、受け子とみられる東京の高校生が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都世田谷区の17歳の男子高校生です。富山西警察署によりますと今年8月、富山市に住む80代の女性に息子を装った男から「カバンが盗まれて取引先への迷惑料を払わなければならない。上司の息子が受け取りに行く」などと電話がありました。その後、男子高校生が上司の息子にな