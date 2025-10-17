トルコの路面電車で発生した「あわや事故」の瞬間。防犯カメラが捉えていました。これはトルコの路面電車の駅で撮影された“危機一髪”の様子を捉えた映像。女性が線路へ歩き出した次の瞬間。ぶつかる直前、電車を避けました。警備員の男性が咄嗟に女性に気付き、ホームに引き戻していたのです。よく見てみると、女性の耳にはイヤホンが。これにより接近する電車の音に気がつかなかったのだそう。地元交通局は鉄道を利用する乗客へ