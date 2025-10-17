先月、県内の10代や20代の若者グループが、大麻や覚醒剤などを販売・所持していたなどとして逮捕された事件。密売人の中には高校生も含まれていました。所持や使用に加え、販売にも手を染めるなど、県内では若者の薬物問題が深刻化しています。大平記者のリポートです。植物が壁を覆う、古びた建物。警察は黒部市のこの家屋から大麻137グラムをはじめ、合成麻薬のMDMAや覚せい剤を含む錠剤などを押収しました。また、