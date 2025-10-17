立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が会談し、経済政策や政治改革、選択的夫婦別姓の導入などについて基本認識を一致させました。立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表の会談は17日、国会内でおこなわれました。自民党との連立を解消した公明党ですが、両党は経済政策をめぐり、自民党の高市総裁が積極財政路線であることについて、“デフレを脱却し、インフレ局面に入るなか、円安・物価高を招くおそれがある”との認識を