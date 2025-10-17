ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が１７日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、米国留学時代に軽い気持ちでドライブに出かけたところ、とんでもない時間がかかったという体験談を明かした。トークの中で、これまでの経験が役に立ったことはあるか？という話題になり、高嶋は「運転が好きだから、父親に車買わせて、アメリカに留学したときも車を買わせて、東海岸を走りまくってた」という。当時はカーナビがなかったことから