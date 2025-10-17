村山富市元首相が亡くなった。いまの永田町では数少なくなった「たたき上げ」の政治家だった。漁師の家に生まれ、苦学して明治大学専門部を卒業した。労組書記、大分市議・県議、衆院議員、社会党委員長に就任。そして自社さ政権で首相に担がれた。当時自民党内では経歴から、その「闘士ぶり」を警戒する向きもあった。ところが、「意外にも円満な人柄で『おお、そうじゃのう』と人の話に耳を傾けてくれた」（当時の自民党閣僚