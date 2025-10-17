富山市に住む70代の男性が、警察官や通信事業者を名乗る特殊詐欺で1億円あまりをだまし取られていたことが分かりました。富山南警察署によりますと今年3月、富山市の70代の男性の自宅に「料金の未払いがある」などと告げる自動音声の電話がかかってきました。男性が指示された番号を押すと通信事業者を名乗る男につながり「大阪府警に電話してほしい」と言われました。その後、大阪府警のタナカと名乗る男から電話がかかってきて「