広東省広州市で初めてとなる低空飛行基地のオープニングセレモニーが16日、広州大学城で開かれた。中国新聞網が伝えた。セレモニーでは、基地のオープン、サービスプラットフォームの始動、応用シーンの発表、産業協会の発足、戦略的協力覚書の調印などが行われた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）