中国甘粛省自然資源庁がこのほど明らかにしたところによると、甘粛省玉門市の前紅泉-黒山北灘地区で大型金鉱1カ所が発見されたとのことです。新たに追加された金資源量（地下に存在する鉱物資源の総量）は40トンを超え、その規模は大型金鉱2カ所の資源量に相当します。甘粛省の金資源埋蔵量は全国第2位で、北山鉱床生成帯は同省内で重要な金鉱床の集中産出地域です。2017年に「甘粛省玉門市前紅泉-黒山北灘地区5万分の1スケール鉱