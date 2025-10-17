サッポロビールは、缶ビール「サッポロ 冬物語」を2025年10月21日から数量限定で発売する。1988年に発売、38年目季節限定商品の先駆けとして1988年に発売以来、38年目を迎えるという冬の定番が登場。小麦麦芽を一部使用したなめらかな口当たりと、ザーツ産の最高級ファインアロマホップをたっぷりと使うことで上質な香りとまろやかなコク、キレの良い後味を実現した。容量および容器は350ミリリットル/500ミリリットル缶。価格はオ