◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク4―6くふうハヤテ（17日、ひなたひむか）ソフトバンクの育成ルーキー、ザイレン内野手（19）が2軍で待望の初安打初打点を記録した。「9番一塁」でフル出場。7回1死一、三塁、真っすぐを右中間に運ぶ適時二塁打とした。「あそこまで飛ぶとは思わなかった。何とか初ヒット出てよかった」と胸をなで下ろした。今季は9月15日のウエスタン・リーグのくふうハヤテ戦（タマスタ筑後