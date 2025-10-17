ピンク＆ふわふわブーツ姿で登場！韓国の人気ガールズグループ・TWICEのMOMOがインタグラムを更新。胸元を強調したオフショットが話題を呼んでいる。ハートマークを添えて「VICTORIA'S SECRET♡♡♡PINK TWICE♡、、、１」のコメントと共に、アメリカのファッションブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のピンクのランジェリーを着用したソロショットに加え、メンバーのナヨン、ジヒョ、ツウィらとお