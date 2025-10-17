テレビアニメ『ダンダダン』を題材にした「一番くじ TVアニメ『ダンダダン』 〜圧倒的怪奇、強襲！〜」が、10月17日（金）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】圧倒的な強者感がかっこいい！ラストワン賞はジジ（変身）のフィギュア■豪華な描きおろしイラストを使用今回発売される「一番くじ TVアニメ『ダンダダン』 〜圧倒的怪奇、強襲！〜」は、テレビアニメ