愛知県は、ツキノワグマのエサとなるドングリが全地点の平均で3年連続の「凶作」だったと発表しました。ツキノワグマは冬眠の前にドングリを食いだめしますが、「エサを求めて人間の生活圏に出没する頻度が高まる可能性がある」と予測しています。愛知県内では、三河地方の山間部を中心にツキノワグマの生息が確認され、2025年度は6月から10月15日までに14件の目撃情報が寄せられているということです。県は、山に入る際に