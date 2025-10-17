「フタリ、クラス、シマスカ？」NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は20日から第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」が放送される。傳(堤真一)が亡くなり、機織り工場は倒産。トキ(郄石あかり)は職を失う。松野家の借金返済は苦しくなり、トキが遊女になる話が再浮上。トキを守るため仕事を増やし家族を支えようとする銀二郎(寛一郎)だが、勘右衛門(小日向文世)と衝突し松野家を捨て去る。トキが銀二郎の置き手紙らしきもの