熊本県内のレギュラーガソリンの最新の小売価格は、173.7円／1Lと170円台が続いています。今、各党で議論が進むのが「暫定税率の廃止」。私たちの生活にどう影響するのでしょうか。 「次の総理」をめぐる駆け引きは最終局面。自民・公明・立憲民主の税制調査会長が議論した目下のテーマは…。■自民 小野寺五典税調会長「暫定税率の廃止の問題については早めに結論をつけたい。今、物価高で大変お困りの国民の皆さ