北京オリンピックなどに出場した元体操選手＝大島杏子さんが17日、山口県周防大島町の中学校で体育の授業を行いました。大島杏子さんは東京都の出身でアテネ、そして北京オリンピックに出場した元体操選手です。アスリートを全国の学校に派遣するスポーツ庁のプロジェクト「アスリーチ」の一環として山口にやってきました。大島さんは、苦手な生徒も多いというマット運動を指導。前転や後転をわかりやすく生徒た