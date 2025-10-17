１０月２３日に告示となる広島県知事選挙を前に候補者が使用する「選挙の七つ道具」の点検が行われました。 １７日、県の選挙管理委員会の職員７人が、街頭演説用の旗や腕章、選挙カーの表示板など「選挙の七つ道具」を一つずつ印刷ミスや 汚れがないか確認していきました。 ■県選挙管理委員会事務局の岩本 文仁次長 「有権者の皆さま方には広島の未来のために、ぜひ積極的に投票をしていただきたいと思います」 広島