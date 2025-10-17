ボートレースびわこのG3「つるやパン提供第10回みんな大好き！サラダパン賞」は4日目を終えた。太田和美（52＝大阪）が4日目2R、4コースから差して舟足を伸ばし2マーク先取り。今節7走目にして待望の1着を挙げた。後半の9Rも危なげなく押し切って連勝。準優前にリズムアップに成功した。「準優は2号艇か3号艇くらいかな？今節チルト0.5度を2度試したけど、こっちの方が足がいい。展示から乗りやすかったしね」。準優も0.