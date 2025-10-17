◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA―阪神（2025年10月17日甲子園）DeNAのアンソニー・ケイ投手（30）が17日の「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦に先発。4回2/3を5安打4失点で降板した。“隠れ虎キラー”が序盤から打ち込まれた。今季阪神戦は8試合1勝2敗ながら、計5失点の防御率0・85と好相性。2失点が最多だったが5回途中までに4点を奪われた。三浦監督は4回2死一、二