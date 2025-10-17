秋の北信越高校野球大会は10月18日に富山県で準決勝が行われる。新潟県勢は2008年以来、2校が準決勝に勝ち上がった。新潟1位の日本文理は、1回戦で福井商、2回戦で高岡第一に勝利し、準決勝進出。新潟3位の帝京長岡は1回戦で長野1位の上田西、準々決勝で石川1位の小松大谷と、各県の1位校を撃破。準決勝では石川の強豪・星稜に挑む。2014年に日本文理が出場して以来、春のセンバツ甲子園から遠ざかっている新潟県勢。準決勝で勝利