【ベルリン＝工藤彩香】ベルリン市ミッテ区は１７日、区の公有地に置かれた慰安婦を象徴する少女像を撤去した。ベルリンの上級行政裁判所が１６日、少女像の設置継続を求める韓国系市民団体の訴えを棄却し、撤去を支持する判断を示していた。市民団体は２０２０年、ミッテ区の許可を受けて少女像を設置。日本の撤去要請を受けたミッテ区は「日韓の歴史問題をドイツ国内で扱うことは不適切」として設置許可を取り消した。市民