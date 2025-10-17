新潟市中央区の新潟伊勢丹で開かれている『人間国宝～十四代今泉今右衛門展』。代表作のつぼをはじめ、約70点の作品が展示されています。陶芸品はガスを使った窯で焼くのが一般的ですが、代々、まき窯にこだわり創作を続けているという今泉さん。【十四代 今泉今右衛門さん】「表面のガラスに微妙に柔らかい雰囲気が生まれる」その特徴が特に現れているのが、こちらの白いつぼ。【十四代 今泉今右衛門さん】「遠目だと真っ白