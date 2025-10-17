自民党と日本維新の会の2回目の連立協議が行われ、17日も合意には至りませんでした。「議員定数の削減」を絶対条件にあげた吉村代表が、強気な発言を続ける狙いとは。■吉村代表「政治家自身の改革が出発点」次の首相が決まるまで、あと4日。国民民主党榛葉幹事長「毎日、毎日主役が変わって、今は維新が注目の的」日々、劇的な展開を見せる永田町。今の主役、吉村氏は17日午後、大阪府知事として万博のイベントに出席しました。