◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神-DeNA(17日、甲子園球場)DeNAのケイ投手が5回途中4失点で降板しました。ケイ投手は初回、ヒットとデッドボールで1塁2塁のピンチを作ると4番・佐藤輝明選手に初球をバックスクリーンへ運ばれ3点を失います。2回は三者凡退に抑えましたが3回、1アウトから中野拓夢選手にデッドボールを与えると、森下翔太選手へはストレートのフォアボール。1塁2塁で5番・大山悠輔選手にレフトへ