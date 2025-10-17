女優團遥香（32）と俳優皆川暢二（37）が17日、都内でダブル主演映画「寝る映画」（曽根剛監督）の初日舞台あいさつに登場した。團が演じる目が見えないユキと、皆川が演じる耳が聞こえないケンの夫婦が、仮想現実の世界でさまざまな困難を乗り越える。全編にポエティックな詩のフレーズと音楽が流れ、観客が眠りながら見ることを前提とした「無意識の没入型シネマ」という。ベトナムでの2年前の撮影を振り返った團は「斬新なテー