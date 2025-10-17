◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が先発して４回２／３、７５球を投げ５安打、４四死球、４奪三振、４失点でＫＯされた。ＤｅＮＡは第３戦に負けるか引き分けで、ＣＳ敗退が決定する。初回、先頭の近本に左前安打。１死後、森下には死球で一、二塁から佐藤輝に中堅へ先制３ランを被弾した。２回は３人で抑えたが、３