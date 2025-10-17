参院の自民党会派に入ったＮＨＫから国民を守る党の斉藤健一郎参院議員が１７日、国会内で会見し、会派入りした理由を説明した。斉藤氏は自民党会派に入ったことで、ＮＨＫ党が吸収されたり、斉藤氏が離党したと勘違いされていることに「ＮＨＫ党が自民党になったということではない。ＮＨＫ党はこれまで通り存在する」と強調。その上で「『自民党に恩を売った』『貸しを作った』といった指摘もあるが、そのような事実は一切な