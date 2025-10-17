ソフトボールの国内最高峰「ニトリＪＤリーグ」の第１３節が１８日〜１９日に各地で行われる。東地区２位のビックカメラ高崎はホームの群馬・高崎市で１８日に西地区８位の日本精工、１９日に同２位の豊田自動織機との２連戦に臨む。ビックカメラ高崎で０８年北京、２１年東京五輪金メダルのレジェンド・上野由岐子投手は「勝股（美咲投手）も今、状態が上がってきているし、お互いに貢献していけたらいいと思います」と投手陣