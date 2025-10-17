欧州株マイナス圏推移が継続、仏ＣＡＣは下げ幅縮小も 東京時間19:14現在 英ＦＴＳＥ100 9308.18（-127.91-1.36%） 独ＤＡＸ23762.21（-509.98-2.10%） 仏ＣＡＣ40 8140.96（-47.63-0.59%） スイスＳＭＩ 12527.23（-174.85-1.40%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:14現在 ダウ平均先物DEC 25月限45832.00（-328.00-0.71%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月