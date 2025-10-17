大分県大分市上戸次で建設中の廃棄物処理施設の工事現場を高校生が見学に訪れました。 この見学会は建設業に興味を持ってもらおうと行われたもので、17日は大分工業高校建築科の生徒65人が重機の操作などを体験しました。 ◆男子生徒「現場監督になっていい仕事ができるように、きょうの体験を生かしていきたい」 主催者は「将来、建設に関わる仕事に就いてもらえたら」と話しています。