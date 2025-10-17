豊かな水資源を守り、次世代につなげていこうと環境問題について考えるフォーラムが大分県大分市で開催されました。 これはグリーンコープ生活協同組合おおいたなどが主催したものです。 17日は海の汚染に関する講演などが行われました。 ◆グリーンコープ生活協同組合おおいた薬師寺 ひろみ理事長「家庭から出す水のことについてはどれだけ責任を持っているかなというと中々意識が低いと思う。