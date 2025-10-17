2024年2月 激動の時代に日本を引っ張り平和を愛した人生でした。 大分県出身者として初めて内閣総理大臣を務めた村山富市さんが17日午前、大分市の病院で老衰のため亡くなりました。 101歳でした。 村山元首相（当時） 1994年、70歳の時に自民党、社会党、新党さきがけのいわゆる「自社さ」連立政権で県出身者として初めて内閣総理大臣に就任した村山富市さん。 戦後50年の節目には時の総理として初めて