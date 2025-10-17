俳優の當真あみが１７日、都内で映画「ストロベリームーン余命半年の恋」の公開初日舞台あいさつに登壇した。長編映画初主演となる當真は「公開が迫っているなとワクワクしていた。昨日の夜は緊張しすぎて寝られなくて今日を迎えました」と照れ笑い。「皆さまを前にしてうれしい気持ちが一気に跳ね上がって本当に幸せな気持ちで一杯です。うれしいがめちゃくちゃ勝っているのですごく元気です」と笑わせた。池端杏慈は、現