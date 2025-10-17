10月16日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施。「好きになった男に貢ぐのは愛か悪か」をテーマに、女性メンバーによる壮絶な水掛けバトルが勃発し…。【映像】「なんかムカつく！」元アイドルがずぶ濡れに初の女性メンバーだけでの開催となった今回は、ベッキー、加護亜依、福留光帆、田中美久、加納（Ａマ