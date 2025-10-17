子どもたちが秋の味覚の収穫に挑戦です。10月17日、柏崎市の園児たちが顔よりも大きなさつまいも「ベニアズマ」のイモ掘りを体験しました。17日、イモ掘りに挑戦したのは柏崎市の高田保育園の園児26人です。JAが子どもたちに食と農業に関心を持ってもらおうと毎年行っています。収穫したのは園児たちが4月下旬に苗を植えた「ベニアズマ」。春に暑い日が続き、一部の苗が枯れたものの、園児の顔よりも大きい立派なイモに育ちました